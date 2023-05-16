اندلاع حريق بمستودع بالمنطقة اللوجستيكية الأطلسية عين السبع

2023-05-16 / 23:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أفادت السلطات المحلية بعمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي بأن حريقا اندلع، اليوم الثلاثاء، حوالي الساعة الثامنة وخمسة دقائق مساء، بمستودع تابع لإحدى الشركات، كائن بالمنطقة اللوجستيكية الأطلسية عين السبع والمخصص لتخزين سلع مستوردة مختلفة.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تمكنت فرق التدخل، من احتواء الحريق على الساعة التاسعة والنصف مساء، دون تسجيل أية خسائر بشرية.

كما تم العمل، في إطار التدابير الاحتياطية، على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع تحسبا لأية أضرار محتملة.

وقد جرى فتح بحث من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

*الصورة من الأرشيف

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‫3 تعليقات

  1. نتمنا من الله عزوجل أن يهدينا ويهدي الجميع يارب العالمين والحمد لله علا لطفه

  2. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ونتوب اليه الحمد لله علا انه لايوجد دحايا في هذا الحريق

  3. نتمنا من النيابة العامة ان يكون هناك تحقيق سارم في القضية والحمدلله علا لطفه وجوده علينا

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