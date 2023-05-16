حمد الله يواصل تألقه مع إتحاد جدة بصناعة هدفين أمام الهلال في الدوري السعودي (فيديو)

هبة بريس : رياضة

واصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله تألقه مع إتحاد جدة بصناعة هدفين في المباراة التي تعادل فيها فريقه أمام الهلال بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة 27 من الدوري.

وصنع حمد الله الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 8 بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله ايغور كورنادو.

وعاد حمد الله ليقدم تمريرة حاسمة ثانية سجل منها أحمد بمسعود الهدف الثاني للإتحاد في الدقيقة 30.

📺 شاهد أهداف الكلاسيكو بصوت المعلق ( عيسى الحربين )⬇️#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/gJGCIY3vdX — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023

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