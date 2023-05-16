وزارة بنسعيد و “اليونيسيف” يطلقان منصة رقمية لإسماع صوت الشباب

هبة بريس ـ الرباط

جرى اليوم الثلاثاء بدار الشباب الهرهورة إطلاق المنصة الرقمية “U-Report morocco ” التي تهدف إلى إسماع صوت الشباب ووجهات نظرهم بشأن القضايا الراهنة، وذلك بشراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وتتيح هذه المنصة الرقمية، التي تم تطويرها من قبل اليونيسف على المستوى العالمي ولها حضور بأزيد من 90 دولة، للشباب بالتعبير عن آرائهم حول المواضيع الآنية التي تهم حياتهم ومجتمعهم.

وتأتي فكرة مشروع منصة ” U-Report morocco ” في إطار استراتيجية الوزارة القطاعية من أجل خدمة الشباب المغربي وتحقيقا للمحور الاستراتيجي المتعلق بالإنصات الفعال والتواصل مع الشباب، فضلا عن تعزيز مشاركتهم وانخراطهم في التنمية المستدامة، وكذا تماشيا مع خطة العمل المشتركة لسنة 2023 مع وكالات الأمم المتحدة، وخاصة تعاون وزارة الشباب والثقافة والتواصل مع منظمة اليونيسيف بالمغرب، بهدف تعزيز المشاركة النشطة الرقمية للشباب.

*الصورة من الأرشيف

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