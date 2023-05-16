المغرب يشارك بأربعة أفلام في مهرجان كان السينمائي أحدهما أمازيغي

2023-05-16 / 21:43
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هبة بريس ـ وكالات

تنطلق الثلاثاء فعاليات النسخة 76 لمهرجان كان السينمائي، والتي ستستمر حتى 27 ماي الجاري، و تشارك في هذه الدورة، التي سيحضرها كما جرت العادة نخبة من كبار السينمائيين في العالم و منهم عرب و مغاربة.

ويشارك في مسابقات المهرجان نحو 100 فيلم، 21 منها في المسابقة الرسمية، بمشاركة عربية، ممثلة في فليم “بنات ألفة” للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، حيث يعالج الفيلم الوثائقي بعين سينمائية سقوط نساء في براثن التطرف.

و إضافة إلى المشاركة العربية عبر “بنات ألفة” في المسابقة الرسمية، يتنافس فيلمان مغربيان في صنف “نظرة ما”، أحدهما للمخرجة أسماء المدير بعنوان “كذب أبيض”، الذي يعود في جزء منه إلى انتفاضة الخبز في 1981، وتأثيراتها على المجتمع المغربي، والآخر “كلاب الصيد” للمخرج كمال الأزرق، وينقل الفيلم المشاهد إلى أغوار المغرب العميق عبر قصة شخصين، تختلط فيها الكثير من القضايا الاجتماعية بالإجرام.

ويمثل المغرب أيضا، الذي يحضر بقوة في هذه الدورة، فيلم “الثلث الخالي” لفوزي بنسعيدي في قسم “نصف شهر المخرجين”، أما في مسابقة مدارس السينما “لسينيف”، تشارك المملكة المغربية كذلك بفيلم أمازيغي قصير “أيور” (القمر) للمخرجة زينب واكريم، ومعها مصر بـ”الترعة” للمخرج جاد شاهين.

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