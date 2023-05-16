شيبا يعول على “غرينتا” الأشبال للإطاحة بالسينغال في نهائي كأس أفريقيا للفتيان

2023-05-16 / 19:33
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هبة بريس : رياضة

يعول الناخب الوطني سعيد شيبا على الروح القتالية “غرينتا” أشبال الأطلس لللإطاحة بالسينغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان يوم الجمعة القادم بملعب نيلسون مانديلا بالجزائر.

ورغم صعوبة المهمة أمام المنتخب السينغالي الذي حقق الفوز في جميع مبارياته ضمن كأس أفريقيا للفتيان، إلا أن المدرب سعيد شيبا يعول على الروح القتالية للاعبيه لتحقيق الفوز أمام السينغال ومواصلة كتابة التاريخ بتحقيق اللقب القاري.

ومعلوم أن أشبال الأطلس كانوا قد ضمنوا تأهلهم في وقت سابق إلى نهائيات كأس العالم للفتيان بعد فوزهم في دور الربع على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد.

 

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