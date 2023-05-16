خصاص الموظفين يدفع فعاليات أسفي لمراسلة وزير الداخلية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

راسلت المنظمة المغربية للحقوق و الحريات وزير الداخلية للتدخل في موضوع خصاص الموظفين بالمنطقة الأمر الذي انعكس سلبا على المرافق العمومية في عدد من الإدارات و المؤسسات.

و هذا نص المراسلة التي توصلت هبة بريس بنسخة منها:

تعاني جماعة آسفي من خصاص على مستوى الموارد البشرية ، في ظل استنزاف كتلة الموظفين عبر الإحالة على التقاعد وإتصاف وضعية بعضهم بالشبحية الوظيفية و اقتصار فترة الدوام الرسمي عند البعض الأخر على تسجيل الظهور والتواجد فقط، في حين يظل قسم مهم من الموظفات و الموظفين يضطلعون بالمهام المنوطة بهم في تفاوت تام في التكاليف والأعباء حتى بين المتجانسين في الموقع الوظيفي و الرتبة و الدرجة، كما فاقم من هذا الخصاص توقيف جماعة أسفي لعملية التوظيف منذ سنة 2008 و هو ما يفسره لجوءها إلى تشغيل أعوان عرضيين لسد الخصاص في بعض المصالح، إلا أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة لرفع قدرات العنصر البشري وتأهيله ليكون ذا فعالية و مردودية أكثر، فواقع الحال والمؤشرات المسجلة تظهر ضعفا جليا من ناحية الكم العددي و نوع الكفاءات التي لا زالت تفتقر إليها الجماعة، لا سيما وقد سجل عدم توازن في توزيع الموظفين بين أقسام الجماعة حيث أن 43% من الموظفين بقسم الشؤون الإدارية والقانونية و 6.78% بقسم الشؤون المالية و 10.94% بقسم المديرية العامة للمصالح، كما تمثل النساء الموظفات نسبة 33.36% من مجموع موظفي الجماعة، وتبقى هذه النسبة ضعيفة في ظل السياسات العمومية التي تبناها المغرب بمراعاة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي.

و إن كانت من أهم الإكراهات المعلنة من المصالح الجماعية بأن كتلة أجور الموظفين بجماعة آسفي إلى حدود سنة 2021 تمثل نسبة 54% من ميزانية الجماعة ، مما يجعلها تشكل عبئا يستنزف مواردها المالية و يؤثر بالسلب على تحقيق تنمية محلية بالمدينة و بالشكل الذي يحول دون توظيف أطر و موظفين جدد ، على الرغم من شغور عدد مهم من المناصب المالية جراء تجميد عملية التوظيف ، كما ساهم في استفحال هذا الأمر استمرار وضعية الموظفين الموجودين رهن إشارة إدارات أخرى إما في إطار تنفيذي لمقتضيات اتفاقية تربط الجماعة بهذه الإدارات ، و إما في إطار التعاون بين الجماعة والمصالح الخارجية للدولة كقطاع التعليم مثلا والعدل والمالية والإدارة الترابية، و الذين يصل عددهم إلى 125 موظفا بتكلفة سنوية تناهز 615.76 969 11 درهما.

و لإن كانت المصالح الجماعية بدأت تتحرك إزاء حلحلة هذا المشكل، فنحن كإطار حقوقي المنظمة المغربية للحقوق والحريات نثمن كل خطوة منها تجاه هذا المسعى و الذي يرمي إلى ترشيد النفقات الجماعية، بشرط التناول الشمولي من طرف المجلس الجماعي و ليس بالشكل الذي بدأ التأسيس له مؤخرا مع رئيس المجلس الجماعي الحالي برمي عبء النفقات الجماعية على المواطن البسيط و المرتفقين خاصة عبر مضاعفة القيم المالية لبعض الرسوم ، كما نرى من الواجب والملح في هذه الظرفية والتي ما عادت تستغني فيها المصالح الجماعية عن خدمات أي موظف منتسب لها و لا بتحمل نفقاته خارج جماعته الترابية الأصلية مع تمتيعه في ذات الآن بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد و لو تحت طائلة الوضع رهن الإشارة، وخصوصا مع حالات ذووها بجماعات ترابية أخرى بعموم التراب الوطني دونا عن جماعة آسفي، لا زالت تجهل كينونتهم الوظيفية كمتقيدين بدوامهم الرسمي أو كموظفين أشباح ، والذين غالبيتهم لم تلق منهم مكاتبات المصالح الجماعية أي تجاوب مما دفع بجماعة آسفي إلى توجيه كتاب في الموضوع للمديرية العامة للجماعات المحلية قصد المساعدة في معالجة هذه المعضلة .

و منه، و نشدانا للرفع من مستوى و نسبة التأطير الجماعي و تثمينا للرأس المال البشري و المرتبط بمن هم رهن الإشارة باتت جماعة آسفي في حاجة ماسة إلى خدماتهم و تكاليفهم الوظيفية بما راكموا فيها من تجارب و مهارات، و الذين من بينهم على سبيل المثال لا الحصر 2 مهندسين من الدرجة الممتازة و 16 متصرف، و في انتظار حلحلة مشكل التوظيف نتوسم فيكم إعمال المتعين تجاه هكذا خصاص للموارد البشرية بجماعة آسفي، تختم المراسلة.

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