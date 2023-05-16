هل انفصلت ابتسام العروسي عن زوجها رسميا؟
نجلاء مزيان : هبة بريس
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنانة المغربية ابتسام العروسي من زوجها المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد بعد علاقة زواج دامت لسنوات، و أثمرت عن طفل اختارا له إسم “يوزار”.
وفي سياق متصل، ربطت جريدة هبة بريس الاتصال بكل من ابتسام العروسي و مخرج “ضاضوس” إلا أنهما رفضا التعليق على الأمر.
و جدير بالذكر أن هبة بريس كانت السباقة في نشر خبر الانفصال، حيث سبق أن تطرقنا للخلافات التي نشبت بين الطرفين رغم نفيهما ذلك في أكثر من مناسبة.
و يشار إلى أن العديد من المشاهير حاولوا التدخل بين العروسي و مجاهد بالصلح إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.
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4 تعليقات
تشهرت او دارت لاباس او ما بقاش راجلها معمر لها الراس.باغية تقلب على ما احسن ومن حقها تبدل حياتها
وماذا يستفيد المغاربة منهم تشجعون الاخبار التافهة انشروا متلا اخبار طبيب قام بعملية ناجحة او استاذ حصل تلاميذه على اعلى نقطة اما هذه تزوجت اوذاك طلق فلن نستفيد شيءا
لهلا يردهم
احنا مالنا
فرعتو لينا راسنا بخير بحال الناس
شوفو ما هو مهم لحياة الإنسان
صرصور وصرصور ة تزوجا وتطلقا
هذا لا يهمنا
فالمحاكم موجودة والخوى الخاوي موجود