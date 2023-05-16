هل انفصلت ابتسام العروسي عن زوجها رسميا؟

نجلاء مزيان : هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنانة المغربية ابتسام العروسي من زوجها المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد بعد علاقة زواج دامت لسنوات، و أثمرت عن طفل اختارا له إسم “يوزار”.

وفي سياق متصل، ربطت جريدة هبة بريس الاتصال بكل من ابتسام العروسي و مخرج “ضاضوس” إلا أنهما رفضا التعليق على الأمر.

و جدير بالذكر أن هبة بريس كانت السباقة في نشر خبر الانفصال، حيث سبق أن تطرقنا للخلافات التي نشبت بين الطرفين رغم نفيهما ذلك في أكثر من مناسبة.

و يشار إلى أن العديد من المشاهير حاولوا التدخل بين العروسي و مجاهد بالصلح إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

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