هل انفصلت ابتسام العروسي عن زوجها رسميا؟

2023-05-16 / 20:15
0
نجلاء مزيان : هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر انفصال الفنانة المغربية ابتسام العروسي من زوجها المخرج المغربي عبد الواحد مجاهد بعد علاقة زواج دامت لسنوات، و أثمرت عن طفل اختارا له إسم “يوزار”.

وفي سياق متصل، ربطت جريدة هبة بريس الاتصال بكل من ابتسام العروسي و مخرج “ضاضوس” إلا أنهما رفضا التعليق على الأمر.

و جدير بالذكر أن هبة بريس كانت السباقة في نشر خبر الانفصال، حيث سبق أن تطرقنا للخلافات التي نشبت بين الطرفين رغم نفيهما ذلك في أكثر من مناسبة.

و يشار إلى أن العديد من المشاهير حاولوا التدخل بين العروسي و مجاهد بالصلح إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يشارك بأربعة أفلام في مهرجان كان السينمائي أحدهما أمازيغي

المغرب يشارك بأربعة أفلام في مهرجان كان السينمائي أحدهما…

2023-05-16 / 21:43
Photo of العرض الحر” يستضيف الدورة 12 من مهرجان مكناس للدراما التلفزية

العرض الحر” يستضيف الدورة 12 من مهرجان مكناس للدراما…

2023-05-16 / 21:15
Photo of بسبب أزمة قلبية..وفاة نجم “طاش ما طاش”

بسبب أزمة قلبية..وفاة نجم “طاش ما طاش”

2023-05-16 / 14:19
Photo of زوجة جاستين بيبر:” أريد الإنجاب لكن أشعر بالخوف”

زوجة جاستين بيبر:” أريد الإنجاب لكن أشعر بالخوف”

2023-05-16 / 11:54
Photo of الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تطلق مشروع نموذجي لأكاديمية الموضة بالبيضاء

الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تطلق مشروع نموذجي لأكاديمية الموضة…

2023-05-15 / 22:22
Photo of وجدة .. عرض مسرحي “أسير عاشق” حول القضية الفلسطينية

وجدة .. عرض مسرحي “أسير عاشق” حول القضية الفلسطينية

2023-05-15 / 17:49
Photo of أكبر مسابقة غناء في أوروبا ..مغنية من أصل مغربي تفوز بلقب “يوروفيجن”

أكبر مسابقة غناء في أوروبا ..مغنية من أصل مغربي…

2023-05-14 / 19:24
Photo of “سويدية” من أصول مغربية تفوز بمسابقة ” يوروفيجن” الغنائية

“سويدية” من أصول مغربية تفوز بمسابقة ” يوروفيجن” الغنائية

2023-05-14 / 16:24
Photo of دنيا بطمة لهبة بريس: أبدعنا أنا و شقيقتي ابتسام في فيلم “البوز”

دنيا بطمة لهبة بريس: أبدعنا أنا و شقيقتي ابتسام…

2023-05-13 / 16:44
Photo of ريم طارق تصف زواجها من حسن شاكوش ب”ابتلاء ربنا”

ريم طارق تصف زواجها من حسن شاكوش ب”ابتلاء ربنا”

2023-05-13 / 12:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق