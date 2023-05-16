جهة الداخلة وادي الذهب تروج إمكانياتها التنموية في قلب الدول الإفريقية
هبة بريس ـ متابعة
تم بحر هذا الأسبوع في دكار تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لجهة الداخلة وادي الذهب، لا سيما من حيث فرص التنمية والاستثمار.
و تدخل هاته العملية في إطار الجولة الترويجية المنظمة من طرف جهة الداخلة وادي الذهب بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة و كذلك السفارة المغربية في السنغال.
و خلال هذا الحدث، استعرض مسؤولو جهة الداخلة وادي الذهب التطور الكبير الحاصل في المنطقة خصوصا و في كافة الجهات الجنوبية للمملكة بشكل عام، الأمر الذي حولها لمناطق جذابة للاستثمار ومركزا تجاريا محوريا على حد سواء، مما يسهل الوصول إلى السوق الأفريقية.
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فرصة جيدة ومبادرة جديدة للخوض في الإستثمار قبل أفريقيا في التجارة والصناعة ودعمها المستدام شراكة استراتيجية المستمرة لوقف التنفيد