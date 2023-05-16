ممثل كرة اليد المغربية في كأس الأندية النسوية يتذيل ترتيب البطولة القارية
هبة بريس ـ رياضة
انهزمت ممثلات كرة اليد المغربية في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في مباراة تحديد المركزين التاسع و العاشر في البطولة القارية.
و خسر فريق سيدات نادي النواصر المغربي لكرة اليد مباراة الترتيب أمام فريق فانز الكاميروني ليحتل بذلك المركز الأخير في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.
وانتهت المباراة التي أجريت بقاعة الشهداء في الجزيرة بفوز الفريق الكاميروني بنتيجة 28 مقابل 21، لتودع سيدات النواصر البطولة في المركز الأخير.
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10 تعليقات
للنهوض بكرة اليد يلزمنا فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد
المهم مشاركتكن يا بطلات ويا لبوؤات الاطلس ..
انتن فخر المغرب سوف تتداركن هاته الخسارة في المرة المقبلة ..
حظ سعيد في الفرصة المقبلة ..
حظوركن أهم بكثير من خسارتكن ..
يجب الإستفادة من هاته الاخطاء وعدم تكرارها مستقبلا..
اللهم يسر ولا تعسر اللهم هو المشاركة ..
كل الدعم والتوفيق لسيدات كرة الصالة ..
اللهم هو تدارك المواقف ..
نتيجة مؤسفة لكن نتمنى ان تتداركن هاته الهزيمة ..