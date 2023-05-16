ممثل كرة اليد المغربية في كأس الأندية النسوية يتذيل ترتيب البطولة القارية

2023-05-16 / 18:33
0

هبة بريس ـ رياضة

انهزمت ممثلات كرة اليد المغربية في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في مباراة تحديد المركزين التاسع و العاشر في البطولة القارية.

و خسر فريق سيدات نادي النواصر المغربي لكرة اليد مباراة الترتيب أمام فريق فانز الكاميروني ليحتل بذلك المركز الأخير في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وانتهت المباراة التي أجريت بقاعة الشهداء في الجزيرة بفوز الفريق الكاميروني بنتيجة 28 مقابل 21، لتودع سيدات النواصر البطولة في المركز الأخير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أبرزها الخبرة القارية.. 4 عوامل تعزز حظوظ الوداد للعودة بالتأهل من جنوب أفريقيا أمام صن داونز

أبرزها الخبرة القارية.. 4 عوامل تعزز حظوظ الوداد للعودة…

2023-05-16 / 17:59
Photo of كأس العرب .. القرعة توقع المنتخب الوطني للفوتسال في المجموعة الثانية

كأس العرب .. القرعة توقع المنتخب الوطني للفوتسال في…

2023-05-16 / 14:09
Photo of وزيرة فرنسية تطالب بمعاقبة “زكرياء أبوخلال “

وزيرة فرنسية تطالب بمعاقبة “زكرياء أبوخلال “

2023-05-16 / 10:48
Photo of نادي تولوز يستبعد أبو خلال لمشادة مع مسؤولة الرياضة في المدينة

نادي تولوز يستبعد أبو خلال لمشادة مع مسؤولة الرياضة…

2023-05-16 / 10:24
Photo of سايس يتفاعل مع تأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس أفريقيا.. ويؤكد :”نحن معكم”

سايس يتفاعل مع تأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس…

2023-05-15 / 22:08
Photo of تولوز الفرنسي يعلن استبعاد أبوخلال من تدريبات الفريق الأول !

تولوز الفرنسي يعلن استبعاد أبوخلال من تدريبات الفريق الأول…

2023-05-15 / 20:26
Photo of أسود القاعة في معسكر إعدادي استعدادا لكأس العرب بالسعودية

أسود القاعة في معسكر إعدادي استعدادا لكأس العرب بالسعودية

2023-05-15 / 20:18
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يصل الجزائر العاصمة استعدادا للنهائي

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يصل الجزائر العاصمة…

2023-05-15 / 18:14
Photo of 5 معلومات عن طه بلغوزيل حارس أشبال الأطلس الذي سطع نجمه في كأس أفريفيا للفتيان

5 معلومات عن طه بلغوزيل حارس أشبال الأطلس الذي…

2023-05-15 / 17:59
Photo of الحرس الملكي ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم

الحرس الملكي ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3…

2023-05-15 / 16:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق