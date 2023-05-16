ممثل كرة اليد المغربية في كأس الأندية النسوية يتذيل ترتيب البطولة القارية

هبة بريس ـ رياضة

انهزمت ممثلات كرة اليد المغربية في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في مباراة تحديد المركزين التاسع و العاشر في البطولة القارية.

و خسر فريق سيدات نادي النواصر المغربي لكرة اليد مباراة الترتيب أمام فريق فانز الكاميروني ليحتل بذلك المركز الأخير في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وانتهت المباراة التي أجريت بقاعة الشهداء في الجزيرة بفوز الفريق الكاميروني بنتيجة 28 مقابل 21، لتودع سيدات النواصر البطولة في المركز الأخير.

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