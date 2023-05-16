انهيار أتربة يطمر سائق جرافة بتديلي إقليم ورزازات .. والجهود متواصلة لإنقاذه(فيديو)

2023-05-16 / 15:43
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هبة بريس - ورزازات

أدى انجراف التربة بجبل بالجماعة الترابية تيديلي بإقليم ورزازات، الى طمر سائق جرافة أثناء قيامه بعملية الحفر للتنقيب عن المياه بذات الجبل .

وأفاد مصدر مطلع من المنطقة ل”هبة بريس” ان الحادثة وقعت في حدود الثامنة من مساء أمس الإثنين 15 ماي الجاري، بجل يقع على بعد حوالي كيلومتر ونصف من دوار تغرمت بالجماعة الترابية تديلي بإقليم ورزازات، وتسببت في طمر السائق وآليته.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، لمباشرة عمليات التدخل، بحيث تم الاستعانة بعدد من الاليات لإزالة الاتربة .

ولا تزال الى حدود نشر هذا الخبر عدد من الآليات تعمل على إزاحة الاتربة املا في الوصول إلى موقع تواجد السائق والجرافة.

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