الحكومة تعلن عن السعر المرجعي للقمح اللين

هبة بريس _ الرباط

أبقت وزارة الفلاحة والصيد والبحرى والتنمية القروية والمياه والغابات على السعر المرجعي للقمح اللين، حيث حافظت عليه في المستوى الذي حددته في العام الماضي.

واشارت الوزارة، ، إلى أن السعر المرجعي المستهدف لشراء القمح اللين، حدد في في 300 درهما للقنطار الواحد، وهو السعر الذي استهدفته الوزارة في العام الماضي.

ويدمج السعر الذي يعتمد عند بيع الفلاحين ذلك الصنف من القمح للمطاحن، جميع التكاليف والرسوم والهوامش المرتبطة بالشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية.

وعرضت مذكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتدابير المرتبطة بتسويق محصول القمح الخاص بالموسم الحالي.

وأكدت الوزارة على أن فترة جمع القمح اللين تمتد من فاتح يونيو إلي 31 يوليوز.

وشددت على أن السعر المرجعي يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعا لما تنتهي إليه المفاوضات بين الأطراف المعنية.

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