الحكومة تعلن عن السعر المرجعي للقمح اللين
أبقت وزارة الفلاحة والصيد والبحرى والتنمية القروية والمياه والغابات على السعر المرجعي للقمح اللين، حيث حافظت عليه في المستوى الذي حددته في العام الماضي.
واشارت الوزارة، ، إلى أن السعر المرجعي المستهدف لشراء القمح اللين، حدد في في 300 درهما للقنطار الواحد، وهو السعر الذي استهدفته الوزارة في العام الماضي.
ويدمج السعر الذي يعتمد عند بيع الفلاحين ذلك الصنف من القمح للمطاحن، جميع التكاليف والرسوم والهوامش المرتبطة بالشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية.
وعرضت مذكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتدابير المرتبطة بتسويق محصول القمح الخاص بالموسم الحالي.
وأكدت الوزارة على أن فترة جمع القمح اللين تمتد من فاتح يونيو إلي 31 يوليوز.
وشددت على أن السعر المرجعي يمكن أن يرتفع أو ينخفض تبعا لما تنتهي إليه المفاوضات بين الأطراف المعنية.
3 تعليقات
قالوا 300 درهم كاسعر السنة الماضية. متى؟ الناس السنة الماضية و600 درهم للقنطار.اما القمح المسمى بفارينة 400 درهم. الحكومة تقل تمن ولما تذهب لسوق تجد تمن اخر مرتفع. حددوا معنا السعر الذي يتلاعب فيه السماسرة.
تحديد السعر المرجعي يساعد طبعا على حماية الفلاح من كل العوامل التي تأتي من السوق و التي من شأنها أن تؤثر سلبا على مجهوده الإنتاجي
لا نثق بما تقوله الحكومة الموقرة بل نثق بما نراه ونشاهده بأم أعيننا على أرض الواقع……..