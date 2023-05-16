كأس العرب .. القرعة توقع المنتخب الوطني للفوتسال في المجموعة الثانية

2023-05-16 / 14:09
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هبة بريس _ رياضة

أجريت اليوم الثلاثاء مراسم قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة قدم داخل القاعة 2023 للمنتخبات، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 6 إلى 16 يونيو المقبل، حيث ستقام بقاعة وزارة الرياضة في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة.

وأوقعت القرعة التي أقيمت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أسود الفوتسال في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات : جزر القمر ؛ الكويت ولبنان.

يشار إلى أن المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة سبق له أن فاز بلقب كأس العرب في مناسبتين عامي 2021 و

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