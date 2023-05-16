بسبب أزمة قلبية..وفاة نجم “طاش ما طاش”

نجلاء مزيان : هبة بريس

توفي أمس الإثنين الفنان السعودي فهد الحيان، إثر تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر ناهز ل 52 عاما.

وكشف عبدالعزيز شقيق الفنان السعودي الراحل فهد الحيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة أخيه، في إشارة منه أنه لم يكن يشكو من أي مشاكل صحية قبل وفاته.

وقال المتحدث ذاته:”زارنا قبل وفاته بيومين، وكان يودعهم وداع المفارق، جلس معنا وتناول وجبة الغداء، وسلم على جميع إخوته وأخواته، وكان يسأل عن الصغير والكبير، وكان يعمل أعمال خير، وكأنه يقول هذا آخر لقاء، حتى إنه أحضر أبناءه معه في آخر تجمع”.

وعن وفاة فهد قال شقيقه: “لم يكن يشتكي من أي شي، ونام نومته الأخيرة، وعندما طالت نومته أتى أبناؤه ليوقظوه، إلا أنه قد فارق الحياة”.

وقد اشتهر الراحل في السعودية بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، حيث يعد الممثل فهد الحيان من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية، فضلا عن أنه يعد رمزا من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.

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