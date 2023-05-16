وزنه أكبر من طن وبيع بمبلغ خرافي.. أضخم ثور يثير ضجة بمصر

2023-05-16 / 12:57
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هبة بريس _ وكالات

أثار أضخم ثور بيع في مصر ضجة كبيرة، بسبب وزنه الكبير وثمنه الخرافي الذي بيع به في محافظة أسوان جنوب البلاد.
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وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صوراً لثور ضخم، تم شراؤه بنحو 137 ألف جنيه ما يعادل “4400 دولار”، حيث بلغ وزنه 1100 كيلو غرام، واصفين إياه بأنه أضخم ثور بيع في مصر وسيبلغ ثمن كيلو اللحم المباع منه نحو 400 جنيه، ليقفز بسعر اللحوم لأكبر سعر في ظل ارتفاع أسعارها بشكل عام.

وقال الجزار الذي اشترى الثور، ويدعى ياسر محمد جابر، وشهرته “أبو عمار” في فيديو على مواقع التواصل إنه اشترى الثور من سوق إسنا العمومي بمحافظة الأقصر، مضيفًا أن لديه محل جزارة في مدينة إدفو بأسوان، واشترى الثور لبيع لحمه.

سر الوزن الضخم

وأوضح أن ضخامة حجم الثور يرجع لتناوله علف الذرة الرفيعة، الذي يزيد من نسبة التحويل إلى لحوم حمراء ويقلل نسبة الدهون فيه، موضحا أنه وبعد ذبح الثور بلغت نسبة اللحوم الصافية منه 645 كيلو غراما….

وأشار إلى أن حجم وضخامة الثور تعد من النوادر، نظرا لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات تربية المواشي بشكل كبير…

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