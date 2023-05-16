قفة العيد .. مندوبية السجون تحذر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ضبط مجموعة من المحاولات لتسريب الممنوعات إلى بعض المؤسسات السجنية، وذلك خلال الترخيص لعائلات النزلاء بجلب قفة المؤونة إلى ذويهم بمناسبة عيد الفطر المنصرم.

أكدت المندوبية، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 16 ماي 2023، أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها، حتى وإن تطلب الأمر إلغاء هذا الترخيص الاستثنائي.

وذكرت أنه “سيرا على نهجها القاضي بالحفاظ على الروابط الأسرية بين السجناء وعائلاتهم من خلال السماح بإدخال القفة خلال المناسبات والأعياد الدينية، قامت المندوبية العامة بالترخيص لعائلات النزلاء بجلب قفف المؤونة إلى ذويهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر”.

وأضافت المندوبية، في بلاغها، أنه “رغم مناشدة المندوبية العامة لعائلات النزلاء، إلا أنه تم ضبط مجموعة من المحاولات لتسريب الممنوعات إلى بعض المؤسسات السجنية، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المتورطين سواء من العائلات أو السجناء”.

وهددت بإلغاء هذا الترخيص الاستثنائي، وذلك “رغم تأكيدها على الطابع الإنساني لقرار السماح بإدخال قفة المؤونة إلى نزلاء المؤسسات السجنية خلال المناسبات والأعياد الدينية

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