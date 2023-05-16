زوجة جاستين بيبر:” أريد الإنجاب لكن أشعر بالخوف”

2023-05-16 / 11:54
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القسم الفني : هبة بريس

كشفت عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين بيبر، عن رغبتها بإنجاب أطفال من زوجها النجم جاستين بيبر، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالخوف حيال الأمر.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ترغب بأن يكون لديها أطفال، قالت هايلي البالغة منالعمر 26 عاما :”أبكي حرفيًا على هذا الأمر طوال الوقت، أريد أطفالًا ولكنني أشعر بالخوف”.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز”: “لا يمكنني أن أتخيل أنني قد أضطر إلى أن أواجه أشخاصا يعلّقون على طفل، لا يسعنا سوى أن نبذل قصارى جهدنا لتربيتهم”.

يذكر أن النجم الكندي جاستين بيبر كشف في حلقة من برنامج The Ellen DeGeneres Show عام 2020 أنه على استعداد لأن يصبح أبا، قائلا: “أحب أن يكون لدي قبيلة صغيرة، وأعتقد أن هايلي تريد أن يكون لديها كذلك”.

وأضاف جاستين ردا على سؤال حول رغبتهما بالإنجاب: “ليست هناك مشكلة حقًا، لكنني أعتقد أن هناك أشياء ما زالت هايلي تريد تحقيقها كامرأة، وأعتقد..أنها ليست جاهزة بعد. ولا بأس بذلك”.

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