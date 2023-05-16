نادي تولوز يستبعد أبو خلال لمشادة مع مسؤولة الرياضة في المدينة
قر ر نادي تولوز الفرنسي استبعاد مهاجمه المغربي الدولي زكريا أبو خلال بعد مشادة بين اللاعب ومسؤولة منتخبة عن المنطقة في 30 أبريل الماضي، كشفت عنها قناة “أر أم سي” وأكدتها وكالة فرانس برس.
وسيتدرب أبو خلال “بعيدا عن الفريق المحترف، حتى أشعار آخر”، بحسب ما أعلن تولوز مساء الإثنين في بيان.
أضاف “لن يعلق النادي بانتظار نتائج تحقيق داخلي”.
وأفادت معلومات “أر أم سي” أكدها مصدر قريب من المسألة لفرانس برس ان اللاعب البالغ 23 عاما دخل في مشادة ساخنة مع لورنس أريباجيه نائبة عمدة تولوز المسؤولة عن الرياضة في 30 أبريل الماضي.
قال اللاعب للمسؤولة ان النساء في بلده “لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة”، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا على حساب نانت 5-1.
وهذه المرة الثانية في غضون يومين تتركز الأضواء على أبو خلال (13 هدفا و5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم).
رفض الأحد ارتداء شعار داعم للمثليين في مواجهة نانت ضمن المرحلة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مبررا قراره “الاحترام قيمة أقدرها كثير ا وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيض ا احترام معتقداتي الشخصية. لهذا السبب، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية”.
ولم يعاقبه ناديه خلافا لنانت الذي غر م مهاجمه المصري مصطفى محمد “ماليا وليس رياضيا” بعد رفضه أيضا المشاركة مرتديا هذا الشعار
11 تعليقات
كل التضامن مع ابو خلال ..
كل التضامن و الدعم مع اللاعب المغربي زكرياء أبو خلال و رفاقه…
رجال في زمن قل فيه الرجال ..
زكرياء لاعب دولي مؤمن حفظ القران الكريم يتبع السنة بشدة دائما يصلي الفجر الصلوات الخمس ..
كل التضامن مع ابو خلال زكرياء ..
أسد من اسود الاطلس حفظك الله ورعاك..
كل التضامن مع المغربي ابو خلال ..
عليه أن يبحث للتعاقد مع أندية إنجليزية اخرى..
لاعب خلوق ذو كفاءة عالية نتمنى له التوفيق والنجاح..
هذا السلفي يجب معاقبته حتى يكون مثلا وعبرة للباقي ،وان يفهم معنى احترام حقوق الانسان والمساواة بين المرأة والرجل،يظن انه يعيش في أفغانستان او في اي مجتمع إسلامي لا يعير للمرأة حقوقها و عدم اعتبارها مثل الرجل، أراد تطبيق ان الرجال قوامون على النساء،وان المرأة ناقصة عقل ودين وفكر… ،عقلية ذكورية أبوية باترياركية يعيش بجسد إنسان هذا العصر ،وبفكر وعقل الانسان القرن الأول للهجرة للأسف
Dommage j aime bien ce joueur
Il faut pas su il entre en confrontation avec les responsables il sait bien qu il ya un lobby très puissant
Il est temps en France que les musulmans soient incongnitoy