نادي تولوز يستبعد أبو خلال لمشادة مع مسؤولة الرياضة في المدينة

هبة بريس _ الرباط

قر ر نادي تولوز الفرنسي استبعاد مهاجمه المغربي الدولي زكريا أبو خلال بعد مشادة بين اللاعب ومسؤولة منتخبة عن المنطقة في 30 أبريل الماضي، كشفت عنها قناة “أر أم سي” وأكدتها وكالة فرانس برس.

وسيتدرب أبو خلال “بعيدا عن الفريق المحترف، حتى أشعار آخر”، بحسب ما أعلن تولوز مساء الإثنين في بيان.

أضاف “لن يعلق النادي بانتظار نتائج تحقيق داخلي”.

وأفادت معلومات “أر أم سي” أكدها مصدر قريب من المسألة لفرانس برس ان اللاعب البالغ 23 عاما دخل في مشادة ساخنة مع لورنس أريباجيه نائبة عمدة تولوز المسؤولة عن الرياضة في 30 أبريل الماضي.

قال اللاعب للمسؤولة ان النساء في بلده “لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة”، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا على حساب نانت 5-1.

وهذه المرة الثانية في غضون يومين تتركز الأضواء على أبو خلال (13 هدفا و5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم).

رفض الأحد ارتداء شعار داعم للمثليين في مواجهة نانت ضمن المرحلة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مبررا قراره “الاحترام قيمة أقدرها كثير ا وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيض ا احترام معتقداتي الشخصية. لهذا السبب، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية”.

ولم يعاقبه ناديه خلافا لنانت الذي غر م مهاجمه المصري مصطفى محمد “ماليا وليس رياضيا” بعد رفضه أيضا المشاركة مرتديا هذا الشعار

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