نادي تولوز يستبعد أبو خلال لمشادة مع مسؤولة الرياضة في المدينة

2023-05-16 / 10:24
0
هبة بريس _ الرباط

قر ر نادي تولوز الفرنسي استبعاد مهاجمه المغربي الدولي زكريا أبو خلال بعد مشادة بين اللاعب ومسؤولة منتخبة عن المنطقة في 30 أبريل الماضي، كشفت عنها قناة “أر أم سي” وأكدتها وكالة فرانس برس.

وسيتدرب أبو خلال “بعيدا عن الفريق المحترف، حتى أشعار آخر”، بحسب ما أعلن تولوز مساء الإثنين في بيان.

أضاف “لن يعلق النادي بانتظار نتائج تحقيق داخلي”.

وأفادت معلومات “أر أم سي” أكدها مصدر قريب من المسألة لفرانس برس ان اللاعب البالغ 23 عاما دخل في مشادة ساخنة مع لورنس أريباجيه نائبة عمدة تولوز المسؤولة عن الرياضة في 30 أبريل الماضي.

قال اللاعب للمسؤولة ان النساء في بلده “لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة”، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا على حساب نانت 5-1.

وهذه المرة الثانية في غضون يومين تتركز الأضواء على أبو خلال (13 هدفا و5 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات هذا الموسم).

رفض الأحد ارتداء شعار داعم للمثليين في مواجهة نانت ضمن المرحلة 35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مبررا قراره “الاحترام قيمة أقدرها كثير ا وهذا يمتد إلى الآخرين، لكن هذا يشمل أيض ا احترام معتقداتي الشخصية. لهذا السبب، لا أعتقد أني الشخص المناسب للمشاركة في مثل هذه الحملة الترويجية”.

ولم يعاقبه ناديه خلافا لنانت الذي غر م مهاجمه المصري مصطفى محمد “ماليا وليس رياضيا” بعد رفضه أيضا المشاركة مرتديا هذا الشعار

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرة فرنسية تطالب بمعاقبة “زكرياء أبوخلال “

وزيرة فرنسية تطالب بمعاقبة “زكرياء أبوخلال “

2023-05-16 / 10:48
Photo of سايس يتفاعل مع تأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس أفريقيا.. ويؤكد :”نحن معكم”

سايس يتفاعل مع تأهل أشبال الأطلس إلى نهائي كأس…

2023-05-15 / 22:08
Photo of تولوز الفرنسي يعلن استبعاد أبوخلال من تدريبات الفريق الأول !

تولوز الفرنسي يعلن استبعاد أبوخلال من تدريبات الفريق الأول…

2023-05-15 / 20:26
Photo of أسود القاعة في معسكر إعدادي استعدادا لكأس العرب بالسعودية

أسود القاعة في معسكر إعدادي استعدادا لكأس العرب بالسعودية

2023-05-15 / 20:18
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يصل الجزائر العاصمة استعدادا للنهائي

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يصل الجزائر العاصمة…

2023-05-15 / 18:14
Photo of 5 معلومات عن طه بلغوزيل حارس أشبال الأطلس الذي سطع نجمه في كأس أفريفيا للفتيان

5 معلومات عن طه بلغوزيل حارس أشبال الأطلس الذي…

2023-05-15 / 17:59
Photo of الحرس الملكي ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم

الحرس الملكي ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3…

2023-05-15 / 16:53
Photo of م…قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

م…قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق نابلس

2023-05-15 / 14:10
Photo of رفض لإرتداء “شارة المثليين” .. رد رسمي في الموضوع .

رفض لإرتداء “شارة المثليين” .. رد رسمي في الموضوع…

2023-05-15 / 12:02
Photo of سعيد شيبا : الصغار قاتلوا مثل الكبار

سعيد شيبا : الصغار قاتلوا مثل الكبار

2023-05-15 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق