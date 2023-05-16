” الأحرار” ينتقد السياسة النقدية لبنك المغرب
هبة بريس _ الرباط
وأوضح شوكي أن إحصائيات بنك المغرب نفسها تقول إن الزيادة في سعر الفائدة، زادت من تكلفة قروض التجهيز ب 70 نقطة أساس. وذلك في تدخل برلماني بمجلس النواب
سجل حزب “التجمع الوطني للأحرار” إن السياسة النقدية لم تستطع كبح جماح التضخم، وبالتالي يجب مساءلتها، ومعرفة تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وأوضح شوكي أن إحصائيات بنك المغرب نفسها تقول إن الزيادة في سعر الفائدة، زادت من تكلفة قروض التجهيز ب 70 نقطة أساس. وذلك في تدخل برلماني بمجلس النواب
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.من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إنه بالرغم من السياسية النقدية، مازلنا في نسبة فائدة تقارب نظيرتها المسجلة سنة 2015.
وأشارت أن المغرب عرف ثلاث سنوات من الأزمات، بما فيها اضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوزيع وبالتالي ارتفاع الأسعار الكل يعاني منه.
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تعليق واحد
بغيتوا ديروا ليه الصابون لأنه كبح قطار فسادكم.
الأولى محاسبة أخنوش أمينكم و رئيس حكومتكم على تبذير أزيد من 1400مليار ديال الستنيم باش نستوردوا العجول الغريبة علينا و الخرفان من بلدان أخرى.في إطار ما سميتموه مخطط أخضر الذي أتى على الأخضر و اليابس.بحيث أصبح المواطن البسيط الذي تقوس ظهره بمطارقكم التي لم تراعي المواطنة و لا الإنسانية.
مخطط لتدمير الأمن الغدائي للطبقة المتوسطة و الفقيرة،أما الأغنياء فلا خوف عليكم.
لكن لكن يوما ستتصبحون في مغبة التاريخ الأسود لبلادنا.
حسبنا الله و نعم الوكيل.