” الأحرار” ينتقد السياسة النقدية لبنك المغرب

2023-05-16 / 09:26
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هبة بريس _ الرباط

سجل حزب “التجمع الوطني للأحرار” إن السياسة النقدية لم تستطع كبح جماح التضخم، وبالتالي يجب مساءلتها، ومعرفة تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح شوكي أن إحصائيات بنك المغرب نفسها تقول إن الزيادة في سعر الفائدة، زادت من تكلفة قروض التجهيز ب 70 نقطة أساس. وذلك في تدخل برلماني بمجلس النواب
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.من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إنه بالرغم من السياسية النقدية، مازلنا في نسبة فائدة تقارب نظيرتها المسجلة سنة 2015.

وأشارت أن المغرب عرف ثلاث سنوات من الأزمات، بما فيها اضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوزيع وبالتالي ارتفاع الأسعار الكل يعاني منه.

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