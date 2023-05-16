طقس الثلاثاء.. نزول أمطار أو زخات رعدية بهذه المناطق

2023-05-16 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، نزول أمطار أو زخات محليا رعدية فوق الأقاليم الجنوبية، وأن تمتد هذه التساقطات المطرية عند نهاية الظهيرة نحو بعض مناطق البلاد، بما في ذلك السواحل الواقعة ما بين تزنيت وطانطان ومرتفعات الأطلس ومناطقه الغربية المجاورة وكذا السفوح الجنوبية-الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير خلال الليلة الموالية. عدا ذلك، سيبقى الطقس حارا نوعا ما بالجنوب-الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، مع تشكل كتل ضبابية محلية على سهول المحيط الأطلسي.

ومن المرتقب أيضا تناثر الغبار أو الرمال بكل من جنوب البلاد والجنوب-الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالجنوب وبالجنوب-الشرقي للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و11 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 11 و19 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالمناطق الشمالية والشرقية من البلاد، بينما ستنخفض على العموم بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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‫4 تعليقات

  4. إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اللهم نسألك مطرا نافعا..

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