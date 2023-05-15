عمور: “تحقيق 93 مليار درهم كمداخيل سياحية من العملة الصعبة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بأن السياحة في بلادنا بخير و ذلك بعد عودة النشاط السياحي لفترة ما بعد كورونا.

عمور و خلال مداخلة لها بمجلس النواب أوضحت أنه و بفضل المخطط الاستعجالي الذي خصص غلاف مالي قدره 2 مليار درهم، استطاع المغرب ولأول مرة تحقيق 93 مليار درهم كمداخيل سياحية من العملة الصعبة في سنة 2022.

هذا الأمر، أضافت الوزيرة السالفة الذكر ، يعني زيادة بنسبة 16 في المائة مقارنة مع 2019 أي ما قبل كورونا، مؤكدة كذلك أن عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ 19 مليون، أي زائد 192 في المائة مقارنة مع 2021.

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