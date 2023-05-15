إدانة عون سلطة بثلاث سنوات سجنا بتهمة تلقيه رشوة 4 مليون

2023-05-15 / 23:09
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت إبتدائية تنغير، عون سلطة بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية 3000 درهم، بعد متابعته بتهمة تلقي رشوة مالية بقيمة 40 ألف درهم

كما أقرت نفس المحكمة في الدعوى المدنية، تعويضا ماليا بمبلغ 5000 درهم لفائدة الطرف المدني.

وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة تنغير، في شهر أبريل الماضي، قد تلقت تعليمات من رئاسة النيابة العامة ، بعدما توجه لها الضحية بشكاية عبر الاتصال ب ” الرقم الاخضر ” يشير خلالها أن عون سلطة تابع لقيادة تودغى جماعة إميضر، إقليم تنغير، طلب منه رشوة من أجل غرض إداري، وهو ما جعل رجال الدرك بنصب كمين لعون السلطة واعتقاله في حالة تلبس بتسلم رشوة قيمتها أربعة مليون سنتيم.

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