الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تطلق مشروع نموذجي لأكاديمية الموضة بالبيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تنظم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتاريخ 26 ماي 2023، حدثا يتعلق بإعطاء الانطلاقة لمشروع نموذجي يتعلق بتقديم ممارسات التصميم الدائري لطلبة أكاديمية الموضة بالدار البيضاء.

في هذا الإطار، و حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، سينشط خبراء محليين ودوليين دورات تكوينية تطبيقية لفائدة الطلبة حول التصميم الدائري، على مدى الدورة الثانية من سنة 2023.

و لهذا الغرض، ستعمل أكاديمية الموضة بالدار البيضاء بتعاون مع الفاعلين في مجال صناعة الألبسة، على تمكين الطلبة من تطوير مجموعات تصاميم تعتمد على مبادئ التصميم الدائري، قد يتم تقديم بعضها خلال حدث رئيسي من فعاليات أسبوع الموضة بميلانو برسم سنة 2024.

و بخصوص هذا الموضوع، صرح عمر ساجد، رئيس مجلس إدارة أكاديمية الموضة بالدار البيضاء بأن: “هذا المشروع يمثل فرصة حقيقية بالنسبة لطلبتنا وللقطاع الذي نشتغل فيه، لأن التصميم والإبداع يشكلان نواة مجموعات التصاميم، بالتالي فإن تلقين التصميم الدائري لطلبتنا سيمكن خريجينا المستقبليين من توجيه ممارسات الفاعلين في مجال صناعة الملابس والمساهمة، من خلال ذلك، في ضمان تحسن أدائهم من حيث القيمة”.

و يندرج هذا المشروع في البرنامج الإقليمي “سويتش ميد” الذي يموله الاتحاد الأوربي والذي يهدف لإطلاع الطلبة على ممارسات التصميم الدائري وذلك إلى جانب أربعة مشاريع نموذجية أخرى وهو يتوخى تطوير صناعة النسيج والألبسة بالمغرب عبر إرساء سلاسل قيمة دائرية وتدبير أفضل للمواد الكيماوية خلال عملية الإنتاج.

و شرعت “اليونيدو” في استكشاف مجالات محتملة للتعاون مع ماركات الموضة العالمية وتعبئة الخبرات والولوج لسلاسل التوريد بالمغرب لإبراز مؤهلات إعادة تدوير النفايات الصناعية والنماذج التجارية الدائرية.

ويندرج المشروع الذي أطلق رفقة أكاديمية الموضة بالدار البيضاء في عملية التعبئة المذكورة عبر تلقين مبادئ التصميم الدائري للخريجين المستقبليين وتكوينهم في هذا المجال.

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