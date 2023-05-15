انتخاب برلماني من الحركة الشعبية رئيسا للجنة العدل والتشريع خلفا لمبديع

هبة بريس ـ الرباط

تم الحسم رسميا في هوية خلف محمد مبديع الذي يوجد حاليا خلف القضبان، على رأس لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب.

و تم انتخاب سعيد سرار البرلماني عن حزب الحركة الشعبية كرئيس للجنة السالفة الذكر و ذلك خلال جلسة عمومية اليوم خصصت للتصويت على خليفة مبديع.

و حصل سعيد سرار على أغلبية كاسحة للأصوات المعبر عنها، متقدما بفارق كبير عن منافسيه و في مقدمتهم البرلماني رؤوف عبداللاوي.

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