ثلث المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية في 2023 تتمركز بالبيضاء

2023-05-15 / 21:19
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أظهر تقرير اقتصادي حديث أن أكثر من ثلث المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية تتمركز بجهة الدار البيضاء سطات.

و حسب تقرير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية، فقد تم التشطيب على 2624 من السجلات التجارية منذ بداية 2023، ثلتها بجهة الدار البيضاء سطات.

التقرير أفاد كذلك بأن نسبة 30.9 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21 % بقطاع الخدمات، وكذا 20.6 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.

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