فتاح العلوي: “الحكومة قامت بإجراءات عملية أدت إلى استقرار أسعار الكهرباء”

2023-05-15 / 21:12
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات العملية المهمة التي ساهمت في استقرار أسعار الكهرباء.

الوزيرة فتاح العلوي و في معرض مداخلة لها بمجلس النواب، أوضحت بأن هناك سياقا عاما يحكم الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى الجفاف والأزمات التي عاشها المغرب لثلاث سنوات متتالية.

و شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة أيضا قامت بعدد من الإجراءات و أقرت مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في استقرار الأسعار بأسواق المملكة.

و أضافت نادية فتاح العلوي أن الحكومة وضعت نظاما لليقظة والتتبع بتنسيق مستمر مع المهنيين، كما عملت على تنظيم عمليات تزويد السوق الوطنية خاصة بالمواد التي يخضع جزء منها للتصدير.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منيب ل ” هبة بريس” على الدولة دعم الفلاحين الصغار وتشجيع البحث العلمي الزراعي وحماية ثروة المائية

منيب ل ” هبة بريس” على الدولة دعم الفلاحين…

2023-05-16 / 12:23
Photo of ” هلال” يسلط الضوء على أولويات البلدان متوسطة الدخل في الأمم المتحدة

” هلال” يسلط الضوء على أولويات البلدان متوسطة الدخل…

2023-05-16 / 11:18
Photo of الصحراء المغربية .. الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي

الصحراء المغربية .. الولايات المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم…

2023-05-16 / 10:35
Photo of الطالبي العلمي: المغرب وأذربيجان يتقاسمان مبادئ احترام التعددية

الطالبي العلمي: المغرب وأذربيجان يتقاسمان مبادئ احترام التعددية

2023-05-16 / 10:14
Photo of وزير خارجية أمريكا يبرز جهود المغرب للنهوض بقيم التعايش و التسامح

وزير خارجية أمريكا يبرز جهود المغرب للنهوض بقيم التعايش…

2023-05-15 / 23:05
Photo of انتخاب برلماني من الحركة الشعبية رئيسا للجنة العدل والتشريع خلفا لمبديع

انتخاب برلماني من الحركة الشعبية رئيسا للجنة العدل والتشريع…

2023-05-15 / 22:14
Photo of عمور: “جميع حاملي المشاريع المستفيدين من برنامج فرصة توصلوا بالتمويل”

عمور: “جميع حاملي المشاريع المستفيدين من برنامج فرصة توصلوا…

2023-05-15 / 18:54
Photo of “فرانس بريس” تصر على تخصيص تغطية مجحفة تجاه المغرب

“فرانس بريس” تصر على تخصيص تغطية مجحفة تجاه المغرب

2023-05-15 / 18:36
Photo of هل أتاك نبأ اللّقلاق الشهيد في بلد المليون شهيد؟

هل أتاك نبأ اللّقلاق الشهيد في بلد المليون شهيد؟

2023-05-15 / 15:59
Photo of ميارة يؤكد أهمية ورش تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

ميارة يؤكد أهمية ورش تنفيذ منطقة التبادل الحر القارية…

2023-05-15 / 14:04

تعليق واحد

  1. ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ
    ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ
    ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
    ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﺄﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أجوبة عامة لسؤال كبير لماذا تنخفض الاسعار قليلا ثم تعاود الارتفاع من جديد أين لجان المراقبة التي كانت تملأ الأخبار قبل أن تختفي فجأة غياب المراقبة سبب رئيسي للازمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق