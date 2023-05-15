فتاح العلوي: “الحكومة قامت بإجراءات عملية أدت إلى استقرار أسعار الكهرباء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية بأن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات العملية المهمة التي ساهمت في استقرار أسعار الكهرباء.

الوزيرة فتاح العلوي و في معرض مداخلة لها بمجلس النواب، أوضحت بأن هناك سياقا عاما يحكم الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى الجفاف والأزمات التي عاشها المغرب لثلاث سنوات متتالية.

و شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة أيضا قامت بعدد من الإجراءات و أقرت مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في استقرار الأسعار بأسواق المملكة.

و أضافت نادية فتاح العلوي أن الحكومة وضعت نظاما لليقظة والتتبع بتنسيق مستمر مع المهنيين، كما عملت على تنظيم عمليات تزويد السوق الوطنية خاصة بالمواد التي يخضع جزء منها للتصدير.

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