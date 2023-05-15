تولوز الفرنسي يعلن استبعاد أبوخلال من تدريبات الفريق الأول !

هبة بريس : رياضة

اعلن نادي تولوز الفرنسي، مساء اليوم الإثنين، استبعاد لاعبه الدولي المغربي زكرياء أبوخلال عن تدريبات الفريق الأول.

وقال النادي في بيان رسمي إن هذا القرار يأتي بعد الادعاءات التي نشرتها شبكة “ار ام سي” الفرنسية، حيث سيتدرب اللاعب بعيدا عن الفريق الأول إلى حين الوصول إلى نتائج التحقيق.

وكانت شبكة “ار ام سي” قد أوردت خبرا يفيد أن زكرياء أبوخلال دخل في شجار لفظي مع لورينس أريباجي، نائبة الجمعية التأسيسية الوطنية لفرنسا سابقا بعدما طلبت منه تقلل الضوضاء أثناء احتفالات تولوز بلقب كأس فرنسا ما جعل اللاعب يريد عليها بالقول إن النساء لا تتحدث هكذا مع الرجال.

ومعلوم أن زكرياء أبوخلال كان قد رفض المشاركة في مباراة فريقه تولوز ضد نانت أمس الأحد في الدوري الفرنسي بسبب دعم المثلية، إذ كانت الجولة السابقة من الدوري الفرنسي مخصصة لدعم الشذوذ الجنسي.

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