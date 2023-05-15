من يكون نسيم بلخياط الذي وشحه الملك بسبب السيارة المغربية؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

و تعود السيارة المغربية الصنع لشركة “نيو موتورز” التي يوجد على رأس مجلس إدارتها شاب مغربي هو نسيم بلخياط.

و خلال حفل التقديم، وشح الملك كل من نسيم بلخياط المؤسس المدير لشركة “نيو موتورز”، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة “نامكس” بوسام الكفاءة الفكرية من درجة قائد و ذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

و بالنسبة لصاحب شركة “نيو موترز” ، فقد ازداد نسيم بلخياط بمدينة فاس في 9 نونبر 1982، و درس ب “كوليج لافونتين” بالعاصمة العلمية قبل أن ينتقل لفرنسا ليتابع دراسته العليا قبل أن يستقر لفترة معينة بتولوز.

نسيم بلخياط، خريج جامعة تولوز عام 2008 في شعبة قانون الأعمال وأسواق رأس المال، والمتخصص في قانون البنوك والأسواق المالية، مسيرته المهنية انطلقت مع كبرى شركات المحاماة في باريس، ثم أطلق شركته في إدارة الأصول والطاقات المتجددة.

عند عودته إلى المغرب في عام 2011، أنشأ شركته الأولى في مجال الطاقات المتجددة لتمثيل رواد العالم في مجال الخلايا الكهروضوئية ، ثم في مجال الإضاءة بمصابيح LED.

بعد ذلك أطلق بلخياط عدة مشاريع في مجال الاتصالات والدفع عبر الهاتف المحمول والمدينة الذكية، و هو أيضا عضو نافذ و فعال في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قبل أن يطلق بمعية بعض الشركاء شركة “نيو موتورز” لصناعة سيارة بعلامة مغربية يراد منها منافسة عمالقة صانعي السيارات في العالم.

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