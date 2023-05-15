الملك يترأس حفل تقديم أول سيارة مغربية الصنع تعمل بالهيدروجين
هبة بريس ـ الرباط
ترأس الملك محمد السادس زوال اليوم بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مبتكر مغربي.
ويتعلق الأمر بمشروعين مبتكرين من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.
هذا و تحمل السيارات الجديدة هوية “نيو موطورز”، NEO motors و هو إسم العلامة التجارية المغربية الصنع، والتي تستهدف في البداية حصريا السوق المحلية، قبل أن يتم تسويقها دوليا.
و حسب معلومات سبق و أكدتها وزارة الصناعة المغربية، فسيكلف المشروع نحو 50 مليون يورو، وعندما يبدأ المصنع العمل، ستبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف سيارة سنوياً، قبل أن يزيد القدرة الإنتاجية ليصل بعد أربع سنوات، إلى 20 ألف سيارة في السنة.
تفاصيل أخرى لاحقا…
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المجموع 12 آراء
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8 تعليقات
يجب فرضها على الإدارات و الجماعات المحلية والتخلص من سيارات الكازوال والبنزين..
الحمد لله المغرب يمتلك أدمغة قوية وماكلة للمشاريع اللهم بارك ..
وأخيرا المغرب دخل نادي الدول المصنعة للسيارات وبعلامة مغربية ..
ضربة موجعة لعمي تبون عبدالمجيد الذي قال سابقا في تصريح له ان المغرب غير قادر صناعة السيارات بل يبيع الهواء في العجلات فقط..
اللهم بارك وزد في ذالك.ونتمنى المزيد من صناع السيارات ..
نتمنى المزيد من الاختراعات وان تعطى لهم الفرصة في ذالك لتحقيق احلامهم ..
الله يبارك
فخر المغرب .اللهم احفظهم68