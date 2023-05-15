الملك يترأس حفل تقديم أول سيارة مغربية الصنع تعمل بالهيدروجين

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس زوال اليوم بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مبتكر مغربي.

ويتعلق الأمر بمشروعين مبتكرين من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

هذا و تحمل السيارات الجديدة هوية “نيو موطورز”، NEO motors و هو إسم العلامة التجارية المغربية الصنع، والتي تستهدف في البداية حصريا السوق المحلية، قبل أن يتم تسويقها دوليا.

و حسب معلومات سبق و أكدتها وزارة الصناعة المغربية، فسيكلف المشروع نحو 50 مليون يورو، وعندما يبدأ المصنع العمل، ستبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف سيارة سنوياً، قبل أن يزيد القدرة الإنتاجية ليصل بعد أربع سنوات، إلى 20 ألف سيارة في السنة.

تفاصيل أخرى لاحقا…

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