الملك يترأس حفل تقديم أول سيارة مغربية الصنع تعمل بالهيدروجين

2023-05-15 / 19:11
0

هبة بريس ـ الرباط

ترأس الملك محمد السادس زوال اليوم بالقصر الملكي بالرباط، حفل تقديم نموذج سيارة أول مُصنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مبتكر مغربي.

ويتعلق الأمر بمشروعين مبتكرين من شأنهما تعزيز علامة “صُنع في المغرب”، وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

هذا و تحمل السيارات الجديدة هوية “نيو موطورز”،  NEO motors و هو إسم العلامة التجارية المغربية الصنع، والتي تستهدف في البداية حصريا السوق المحلية، قبل أن يتم تسويقها دوليا.

و حسب معلومات سبق و أكدتها وزارة الصناعة المغربية، فسيكلف المشروع نحو 50 مليون يورو، وعندما يبدأ المصنع العمل، ستبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف سيارة سنوياً، قبل أن يزيد القدرة الإنتاجية ليصل بعد أربع سنوات، إلى 20 ألف سيارة في السنة.

تفاصيل أخرى لاحقا…

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اقتصاد المغرب يجذب 4 ملايين سائح إلى غاية أبريل

اقتصاد المغرب يجذب 4 ملايين سائح إلى غاية أبريل

2023-05-15 / 17:47
Photo of ديلكومينيت ..المغرب يحظى بمكانة بارزة في اختيار الشراكات

ديلكومينيت ..المغرب يحظى بمكانة بارزة في اختيار الشراكات

2023-05-15 / 16:59
Photo of أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الإثنين 15 ماي 2023

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الإثنين 15 ماي…

2023-05-15 / 11:01
Photo of ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 5,2 في المائة عند متم مارس

ارتفاع الودائع البنكية بنسبة 5,2 في المائة عند متم…

2023-05-14 / 11:15
Photo of بنك المغرب : المبلغ الجاري للقروض البنكية يصل إلى 1,038 مليار درهم عند متم مارس

بنك المغرب : المبلغ الجاري للقروض البنكية يصل إلى…

2023-05-13 / 20:48
Photo of وزارة : أداء استثنائي للنسخة الأولى من برنامج فرصة

وزارة : أداء استثنائي للنسخة الأولى من برنامج فرصة

2023-05-12 / 22:17
Photo of المغرب من بين أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات الذهب

المغرب من بين أكثر 10 دول أفريقية امتلاكا لاحتياطيات…

2023-05-12 / 20:02
Photo of مجموعة “ريلمي” تطلق أرخص الهواتف في سلسة “الأعلى تخزين”

مجموعة “ريلمي” تطلق أرخص الهواتف في سلسة “الأعلى تخزين”

2023-05-12 / 17:57
Photo of بلغ 48.6 مليون طن.. ارتفاع طفيف للرواج المينائي

بلغ 48.6 مليون طن.. ارتفاع طفيف للرواج المينائي

2023-05-12 / 17:40
Photo of تمديد أجل إيداع ملفات الترشيح لاقتراح مشاريع دعم إحداث أقطاب التنافسية والابتكار

تمديد أجل إيداع ملفات الترشيح لاقتراح مشاريع دعم إحداث…

2023-05-12 / 13:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق