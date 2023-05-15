وجدة .. اضطرابات متكررة للتزود بالماء الشروب تخلق تدمرا لدى الساكنة

هبة بريس : وجدة

أصدرت الوكالة المستقلة الجمـاعيـة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة و المديرية الجهوية لجهة الشرق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرق-قطاع الماء-، للمرة الثانية تواليا، اليوم الإثنين 15 ماي الجاري بلاغا حول اضطرابات في التزويد بالماء الشروب في بعض أحياء مدينة وجدة

وحسب البلاغ، فنظرا للعطب الجديد الذي لحق قناة الجر التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي تزود مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد مشرع حمادي، تعلن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بوجدة والمكتب الوطني للماء و الكهرباء بأن توزيع الماء سيعرف اضطرابا في التزويد قد يصل الى حد الانقطاع، خاصة في المناطق المرتفعة بالمدينة، ابتداء من الساعة الثانية زوالا الى صبيحة اليوم الموالي، وذلك من يوم الاثنين 15 ماي 2023، على أن يستأنف تزويد المدينة بالماء تدريجيا ابتداء من يوم الأربعاء 17 ماي 2023.

و تدعو الوكالة والمكتب الوطني للماء و الكهرباء ساكنة مدينة وجدة إلى ترشيد استعمال الماء وحسن تدبيره، كما تبقى الفرق التقنية معبأة لضمان إعادة التزويد بالماء في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف.

وخلفت الانقطاعات المتكررة للتزود بالماء الشروب بالمدينة تدمرا واسعا لدى الساكنة وخاصة الأحياء المتواجدة في المناطق المرتفعة، حول الأعطاب المتوالية لقناة الجر التي تزود مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب ومدى احترام الشركات الفائزة بالصفقات للأشغال واستفسارات حول قنوات الجر التي كثرت بها الاعطاب.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0