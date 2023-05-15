وجدة .. عرض مسرحي “أسير عاشق” حول القضية الفلسطينية

2023-05-15 / 17:49
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هبة بريس : وجدة

نظمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بوجدة وبمشاركة مع الفرقة المسرحية (la folie du mime) مساء الأحد 14 ماي الجاري بمقر الإتحاد المغربي للشغل بوجدة، عرضا مسرحيا” أسير عاشق” يتمحور حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث عرف حضور نخبة من الوجوه المسرحية والفنية وعموم المواطنين والمواطنات المؤمنة بالقضية الفلسطينية
.
وقبل بداية العرض تم الترحم على شهداء الفلسطينين وعلى عميد وايقونة المسرح العمالي الفقيد محمد حفيان، ويأتي هذا العرض المسرحي تزامنا مع الذكرى 75 عاما النكبة الفلسطينية واليوم الوطني للمسرح المصادفة 14 ماي من كل سنة.

وتتوخى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بوجدة استخدام اساليب نضالية وفنية مبتكرة وتسخير الدراما في خدمة القضية الفلسطينية وتحصين الثقافة المغربية.

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