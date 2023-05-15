هبة بريس

مباراتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

رياضة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣

16:46

مباراتان وديتان للمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

مدي1 نيوز.كوم و (و.م.ع)

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يخوض المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، يومي 16 و 18 ماي الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ، مباراتين وديتين أمام منتخب بوركينافاسو .

وأوضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على موقعها الرسمي ، أن هاتين المباراتين تدخلان في إطار استعدادات النخبة الوطنية للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لهذا الغرض، وجه محمد وهبي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الدعوة إلى 25 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:

-عبد السالم العشاب………….. الفتح الرياضي

-أنس المكاوي………………… الفتح الرياضي

-رضا لاعلاوي ………………… الفتح الرياضي

-أيمن مرابيط………………… الفتح الرياضي

-لغضف عمارة……………… الرجاء الرياضي

-أمين الصباح………………. الرجاء الرياضي

-سعد فريد……………….. الرجاء الرياضي

-ياسين أوماسط…………. الرجاء الرياضي

-حاتم سيواح……………. الرجاء الرياضي

-عبد الصمد أمال …………… الجيش الملكي

-عثمان بوخريص…………… الجيش الملكي

-محمد ياسين الحفاري……… الجيش الملكي

-لحسن حمال………………. الجيش الملكي

-عماد باباسا………………. الجيش الملكي

-عبد الحكيم المصباحي…… الجيش الملكي

-تاج الدين المساوي………. الجيش الملكي

-ياسين زابيري…… أكاديمية محمد السادس لكرة القدم

-معاد ضاحاك…….. أكاديمية محمد السادس لكرة القدم

-نسيم عزوزي……… أندرليخت البلجيكي

-علي معمري……….. أندرليخت البلجيكي

-أنس تجوارت……….. أندرليخت البلجيكي

-إلياس موتيق………….. حسنية أكادير

-ياسين خاليفي…………. إتحاد تواركة

-رشيد سياح………… اسبانيول برشلونة الإسباني

-إسماعيل ولد محند……. أرسنال الإنجليزي

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