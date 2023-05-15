الحرس الملكي ينظم المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم

هبة بريس _ وم ع

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ينظم الحرس الملكي أيام 26 و27 و 28 ماي 2023 المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم، والتي ستجرى أطوارها بحلبة الحسن الثاني بالمشور السعيد بالرباط.

وذكر بلاغ للحرس الملكي أن هذه المباراة ستعرف مشاركة أجود فرسان الأندية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للفروسية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المباراة الرسمية للقفز على الحواجز 3 نجوم ستشهد إجراء 19 مباراة أبرزها الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله المزمع إجراؤها يوم الأحد 28 ماي 2023 .

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