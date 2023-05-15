هل أتاك نبأ اللّقلاق الشهيد في بلد المليون شهيد؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

في خرجة أقل ما يقال عنها بأنها أضحوكة في زمن الاخفاقات السياسية الجزائرية المتواصلة، خرج إلى العلن مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يحكي ويروي لعموم مجلس الشعب عن قصة غريبة بطلها لقلاق أو ما يطلق عليه بالعامية ” بَلاَّرَجْ”، وكيف لهذا الطائر المسكين البريء من تصريحات المسؤول الجزائري براءة الذئب من دم يوسف، (كيف له) أن تحول بين عشية وضحاها إلى شهيد الواجب وهو يمزق حسب تصريحات المستشار المذكور، العلم الفرنسي بقلب ثكنة عسكرية ونقله إلى عشه والتنكيل به، مما أغضب الجنود الفرنسيين آنذاك وقاموا بإعدامه (اللقلاق المسكين) بعد أن أسقطوه أرضا إصابة في إحدى رجليه.

قصة غريبة لا تختلف اختلافا عن قصص الأزمنة الغابرة وما تضمنتها من حكايات كانت تحكى للأطفال الصغار، إذ أنها ظلت عالقة في أذهانهم حتى زماننا هذا من قبيل حكايات هَيْنة آش عْشاك الليلة، وعمّي الغول….

قصة اللقلاق التي وضع لها نظام الكابرانات سيناريو محبوك وألزمها كلمة التقوى لكي تمرر على منابر الخطباء بالمساجد، جرّت على صاحبها وابلا من الانتقاذات والسخرية، فيما اعتبرها كثيرون استكمالا لسياسة إلهاء الشعب الذي يعاني الويلات من بطش نظام الكابرانات.

“محمد عزيز الوكيلي” إطار تربوي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالبيضاء سطات، تفاعل مع القصة حيث قال: “في الوقت الذي أصبحت فيه فرنسا في أشد الحاجة لدعم جزائري خلفي يعيد لها بعض ماء وجهها المُراق على أرصفة المنتظم الدولي.. يخرج إلى العلن وزراء وقادة جزائريون.. سابقون وراهِنون.. ليتحدثوا عن لقلاق.. أو “بلاّرج” فدائي.. ضمّه هؤلاء إلى قائمةٍ للشهداء بدأت بالمليون.. ثم بالمليون ونصف.. ووصلت اليوم إلى الخمسة ملايين شهيد.. والله أعلم إلى أين ستنتهي غدا أو بعد غد!!!

مشهد في منتهى السخرية والدونية!!!

كيف ستُفيد فرنسا من نظام بكل هذا القدر مِن الإعاقة النفسية والعقلية.. ومِن الجهل المذقع بأصول السياسة والدبلوماسيا.. و بقواعد الإعلام والاتصال والتواصل؟!

نظام يكاد لا يرى أرنبة أنفه.. فكيف له أن يتبيّن آفاق سياسية ودبلوماسية عوّلت عليها فرنسا مُكْرَهَة.. بعد ان صار يُدبِّر شؤونَها نظامٌ على نفس الدرجة من الكُساح والغباء والبلاهة؟!!

وعنون عزيز الوكيلي مقاله بعنوان” مرة أخرى..عندما يتمسك الغريق بغريق!!!حيث قال فيه: ” يتضح في كل مرة أن فرنسأ هي المهندس الحقيقي لعملية الاجتياح الفرنسي الإسباني للتراب المغربي في بدايات القرن الماضي.. وكذلك هي المهندسة لعملية تقسيم الكعكة المغربية بينها وإسبانيا.. ولذلك كانت إسبانيا سباقة إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية بمجرد ما سنحت لها الفرصة.. بدءاً بانسحاب فرانكو وفلولِهِ من تخوم الصحراء.. ووصولا إلى قراراتها الأخيرة.. المتّسمة بالفطنة والحكمة.. فضلاً عن توجهها حاليا لمنح الأمين العام للأمم المتحدة جملةً من الوثائق المثْبِتة لمفربية الصحراء نكاية في كل أعداء وحدتنا الترابية.. وفي طليعة هؤلاء فرنسا بالذات!!

فرنسا.. التي هي.. بالفعل.. أكبر كيان منافق في التاريخ الحديث.. وجدت نفسها.. اليوم وأكثر من أي وقت مضى.. في زاوية ضيقة بعد انسحاب إسبانيا من لعبة الضغط على المغرب.. ولم يعد لها ما تفعله سوى سلوكين تَآمُرِيَيْن اثنين:

– تحريك كراكيزها في المُراديا.. أو بيادقها في قيادة الجيوش الجزائرية.. عن طريق توظيف سعار وصراخ الحارس الوفي للجمهورية الخامسة.. الكابران السعيد شنقريحة.. ليزيد في كيل اتهاماتٍ للمملكة المغربية مجانيةٍ.. و من كل الأشكال والأنواع.. حتى التي لا يقبلها العقل ولا المنطق.. كالقول بضلوع المغرب في صياغة القرار الأخير للاتحاد الأوروبي.. الذي طالب بالضغط على النظام الجزائري ليطلق سراح معتقلي الرأي.. وليوقف اعتداءاته على حرية الرأي والتعبير.. التي لم يذق الجزائريون طَعمها منذ نشأة دولتهم.. أو بالأحرى “ملحقتهم الفرنسية”.. ماعدا في فترات يسيرة ومعدودة أثناء العُهدة الأولى لبوتفليقة.. والتي اتسمت بنوع من الانفتاح الاضطراري بسبب الدخول في ما سُمِّي آنئذ بحقبة المصالحة الوطنية.. عقب العشرية الدموية السوداء.. التي قتل الجيش الجزائري فيها بقيادة أباطرة الفساد.. ومن بينهم شنقريحة بلحمه وعظمه.. زهاء 250 ألف مواطن أو يزيد.. تحت مسمى ضحايا الإرهاب.. وكل العالم يعلم أنه لم يكن سوى إرهاب الجيش ذاته؛

– تحريك بيادق البترو دولار الجزائري داخل البرلمان الأوروبي.. المرتشي بعضُ أعضائه حتى النخاع.. لاستصدار توصيات وقرارات برلمانية أوروبية تدين المغرب متهمة إياه بممارسات يُفترَض.. عقلاً ومنطقاً وواقعاً.. أن يكون النظام الجزائري هو المدان بها وليس نظيره المغربي لأسباب يعلمها العالم قاطبة!!!

وأضاف الوكيلي، بأن اللعبة الفرنسية.. إِذَنْ.. غبية وبليدة ومكشوفة.. ويبدو أن البرلمان الأوروبي نفسه بدأ يسأم من الاستمرار في مجاراتها.. خصوصاً بعد أن فقدت فرنسا كل ما بقي من بريقها الإفريقي.. الذي كان يشفع لها عند دول الاتحاد الأوروبي.. التي كانت إلى وقت قريب تعتقد أن نظام الإيليزي هو المؤهَّل أكثر من غيره لمد الجسور أمامها باتجاه الحدائق الإفريقية..

وقد اتضح لها الآن أن حساباتها لم تعد في محلها.. وأن فرنسا تكدّ وتجتهد وتحاول أن تحافظ بالكاد على النزر اليسير من كرامتها “الفرنكوإفريقية” المُراقة.. بعد أن صارت أضحوكة في الأوساط الإفريقية المثقفة.. وبعد أن صارت ألسنةُ الشباب الإفريقي الواعي تَلوكُها في مختلف المحافل بالكثير من السخرية والازدراء.. بل فعل كثيرون من هؤلاء الشباب ذلك في وجه الرئيس ماكرون نفسه.. وأمام الملأ!!!

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