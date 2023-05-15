بث خطابات لهتلر داخل قطار نمساوي.. واتهام شخصين

هبة بريس _ وكالات

اتهم القضاء النمساوي شخصين ببث خطابات للزعيم النازي أدولف هتلر عبر مكبرات الصوت في قطار كان متجها من بريغنز إلى العاصمة فيينا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية APA، الاثنين.

وقام المشتبه بهما، اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما، بأداء التحية النازية عبر أنظمة الاتصال الداخلي للقطار عدة مرات، الأحد. وقامت السلطات بتعقبهما من خلال تحليل مقاطع فيديو من كاميرات القطار.

ويعتبر نشر الدعاية النازية جريمة جنائية في النمسا، وفقا لأسوشيتد برس.

كما يشتبه في مسؤوليتهما عن حادثتين أخريين وقعتا الأسبوع الماضي على متن قطارات تنطلق من سانت بولتن إلى فيينا، حيث تم تشغيل تسجيلات عبر أنظمة الاتصال الداخلي بالقطار. ولم يتضح ما إذا كانت تلك التسجيلات تحمل دلالة نازية.

ويعتقد أن المشتبه بهما فتحا كبائن الاتصال الداخلي لموصلات القطارات بمفتاح يمتلكه جميع موظفي القطار، ثم قاما ببث التسجيلات، حسب ما أوردته وكالة الأنباء النمساوية.

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