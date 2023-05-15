A supporter of Turkish President Tayyip Erdogan waves flags outside the AK Party headquarters, in Ankara, Turkey May 15, 2023. REUTERS/Umit Bektas

رسميا.. جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا

2023-05-15 / 14:35
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هبة بريس _ وكالات

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، الاثنين، عن انتهاء عملية الفرز بالانتخابات الرئاسية، والذهاب إلى جولة ثانية.

وقال إنه اعتبارا من الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي “تم فتح 100 في المئة من الصناديق، وحصل (مرشح تحالف الحزب الحاكم (الجمهور)، رجب طيب) إردوغان على 49.51٪ من الأصوات”.

بينما حصل منافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 44.88% بحسب النتائج غير النهائية

وأضاف “ستجرى جولة الإعادة للانتخابات بين إردوغان وكليتشدار أوغلو يوم 28 مايو الحالي”.

وتم الإعلان رسميا عن انتقال الانتخابات إلى الجولة الثانية بسبب عدم تحقيق أي مرشح نسبة 50% زائد 1، وهي النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات.

وانتهت عمليات الفرز، الاثنين، بعد إجراء الانتخابات، الأحد، ونشرت “الهيئة” بيانا مع ساعات الصباح الأولى، معلنة أنها فرزت 99.27 في المئة من الأصوات، وأن إردوغان، حصل على نسبة 49.37 في المئة من الأصوات، فيما حصل أوغلو، على 44.95 في المئة، وحافظ سنان أوغان على 5.2 في المئة من مجموع أصوات الناخبين.

أما على صعيد انتخابات البرلمان، فتظهر النتائج على الطرف الآخر أن التحالف الحاكم حافظ على الأغلبية. ودخلت أحزاب متحالفة مع “العدالة والتنمية” لأول مرة، وظهر أبرزها، المتمثل في “حزب الحركة القومية”، كلاعب جديد.

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