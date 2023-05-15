Leaders and delegates attend the Arab League's "Summit for Jerusalem" in Cairo, on February 12, 2023. (Photo by Ahmad HASSAN / AFP)

لأول مرة منذ 11 عاما.. “وفد سوري” يظهر باجتماع بالجامعة العربية

2023-05-15 / 13:17
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هبة بريس _وكالات

شارك وفد من النظام السوري برئاسة وزير الاقتصاد، الاثنين، في اجتماع تحضيري يسبق القمة العربية المقررة الجمعة، في جدة، في أول مشاركة لسوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية بعد أكثر من 11 عاما من قرار تعليق عضويتها، حسب مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وقررت جامعة الدول العربية في السابع من مايو، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها بعد أكثر من عقد على تعليق عضوية دمشق إثر قمعها الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

وبعد أيام قليلة تلقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، دعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الجمعة. والأسبوع الماضي أعلنت السعودية وسوريا استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين.

وفي مستهل اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة في جدة، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان “أنتهز هذه الفرصة أيضا للترحيب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية متطلعا للعمل مع الجميع لتحقيق ما نصبو إليه قيادات وشعوبا”.

وأظهرت مشاهد بثّتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية من داخل الاجتماع، الوفد السوري الدبلوماسي برئاسة وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل يشغل مقعد سوريا للمرة الأولى في اجتماع للجامعة العربية منذ 16 نوفمبر 2011.

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