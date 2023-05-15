30 مليون رشوة…الرقم الاخضر يطيح برئيس مجلس جماعي بشيشاوة

2023-05-15 / 12:57
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة، ل ” هبة بريس” أن الفرقة الجهوية للمركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، قد أوقفت رئيس جماعة تابعة لإقليم شيشاوة، يشتبه تورطه في تلقي رشوة قدرها 30 ألف درهم.

و أكدت ذات المصادر أن مقاولا استنجد بـ”الرقم الأخضر”، بعد تعرضه للابتزاز من قبل رئيس الجماعة سالف الذكر، ما اضطر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل التدخل قصد توقيف المشتكى به، بعد الاستماع إلى المشتكي في محضر رسمي.

ذات المصادر أكدت أيضا أن عناصر الدرك الملكي وبعد توثيق الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي سيسلمها المقاول لرئيس الجماعة، انتقلت بمعية المشتكي، إلى المقهى التي تم تحديدها لتكون مكانا للقاء، بعدما تم وضع كمين محكم، انتهى بسقوط المشتكى به متلبسا بتلقي المبلغ سالف الذكر.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة الموقوف، جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في أفق فتح بحث تمهيدي، والاستماع إليه في محضر رسمي على خلفية التهم الموجهة إليه.

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