عاجل.. القضاء يحسم في عزل ياسين الراضي ونائبه الأول
قضت المحكمة الإدراية بالرباط، قبل قليل من صباح اليوم الإثنين 15 ماي الجاري، بعزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي،من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان..
وحسب ماورد في نص الحكم رقم 1713، الصادر اليوم الاثنين، ملف رقم 2023/7107/7، ونص الحكم رقم 2023/7107/6، والذي إطلعت عليهما الجريدة الإلكترونية ” هبة بريس”، فقد قررت المحكمة عزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي، من عضوية مجلس سيدي سليمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك المعروف بنزاهته وخدماته المتواصلة ، قد أودع يوم 24 مارس الماضي، ملف الدعوى القضائية رسميا لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وقوف العامل على ملفات شافتها مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس المضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي، من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات التربية على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل
15 تعليقات
المحاسبة ثم المحاسبة و لا يجب در الرماد بمبدع..فالعزل بأمر استعجالي قضائي معناه وجود خروقات و استغلال المنصب لمآرب شخصية ..و لم يرغم أحدا هؤلاء و لا سواهم على تحمل المسؤولية بل سعوا إليها بكل الطرق!!
هناك شي عجيب عزله لان هناك خروقات واختلالات يعني التخرويض ولاكن أين المحاسبة ؟ ربط المسؤولية بالمناسبة شعارات رنانة
لعقوبة لي تيفلت… لأربع اعضاء في المجلس البلدي من عائلات نافدة عمروا 40سنة في البلدية والقضاء لا يقترب منهم لعزلهم لان لهم يد طويلة في الدولة….. يشترون كل شيء بالمال المسروق….
من اين داك الغصن من تلك الشجرة حتى الفساد يورث
العزل ومحاسبتهم. يريت لو ماكان لدينا أحزاب. سنعيش احسن من اغلب الدول. ولكن قوانين اللعبة العالمية جعلتنا نعيش بين أحزاب لا يهمها مصلحة الوطن والمواطنين أحزاب لم تستطع حتى تنقية الشوارع من الأوساخ الازبال.
جميل جدا ولكن يجب محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان المواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين انشري يا هبة بريس العزيزة
الى مزبلة التاريخ ايها الخونة .لعنة الله عليكم جميعا..
تحية للقضاء المغربي النوبه..
يجب تشديد العقوبة السجنية عليم ليكونوا عبرة لغيرهم..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وليس العزل فقط ..
مدينة سيدي سليمان تواجه ثالت عزل على التوالي وأخرهم ياسين الراضي ..
ساكنة سيدي سليمان تطالب بمناسبة ياسين الراضي وليس العزل ..
على الداخلية والقضاء ان يشنوا حرب ضد الفساد والمفسدين..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الى متى يستمر مسلسل النهب ..
شكرا للقضاء على كلمته التي تركت ارتياحا لدى الساكنة ..