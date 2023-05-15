عاجل.. القضاء يحسم في عزل ياسين الراضي ونائبه الأول

2023-05-15 / 12:40
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هبة بريس _ سيدي سليمان

قضت المحكمة الإدراية بالرباط، قبل قليل من صباح اليوم الإثنين 15 ماي الجاري، بعزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي،من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان..

وحسب ماورد في نص الحكم رقم 1713، الصادر اليوم الاثنين، ملف رقم 2023/7107/7، ونص الحكم رقم 2023/7107/6، والذي إطلعت عليهما الجريدة الإلكترونية ” هبة بريس”، فقد قررت المحكمة عزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي، من عضوية مجلس سيدي سليمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل.

وكان عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك المعروف بنزاهته وخدماته المتواصلة ، قد أودع يوم 24 مارس الماضي، ملف الدعوى القضائية رسميا لدى المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وقوف العامل على ملفات شافتها مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس المضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي، من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات التربية على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل

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