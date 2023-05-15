توقيع إتفاقية تعاون بين مدينة “إيبيناي سور سين”الفرنسية وبلدية إنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت شبكة تبادل الخبرات للمغاربة في فرنسا برئاسة السيد ميمون اليزيدي ، بالشراكة مع عدة جمعيات في مدينة “إيبيناي سور سين” ، منتدى المجتمع المدني للمغاربة المقيمين بالخارج ، تحت شعار: المجتمع المدني الأفريقي “التنمية والتضامن”، نهاية الأسبوع الماضي السبت 13 مايو 2023 في فضاء المؤتمرات ب – إيبيناي سور سين.

النسخة الخامسة من المنتدى، التي خصصت لإفريقيا، مكنت المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب ، عبر موائد مستديرة مواضيعية واجتماعات وتبادل مع المؤسسات (الفرنسية ، الأفريقية ، شمال إفريقيا …) وكذلك لقاء الكتاب من أصل أفريقي.

وشكل الملتقى فرصة لإطلاق اتفاقية التعاون بين مدينة إيبيناي سور سين ومدينة إنزكان التي مثلها رئيس البلدية السيد رشيد المعيفي. اتفاقية ركزت بشكل أساسي على المجالات الاجتماعية والتنموية والشبابية والرياضية.

وكان الهدف الرئيسي من المنتدى هو الجمع بين الفاعلين الجمعويين من أجل تبادل الخبرات وخلق التعاون للعمل المشترك من أجل تنفيذ مشاريع أكثر طموحًا.

من جانبه عبر عمدة مدينة ” ايبيناي سور سين ” (Hervé chevreau) تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته من استضافة منتدى المجتمع الفرنسي الأفريقي، والذي اعتبره فرصة فريدة للجهات الفاعلة من المجتمع المدني الفرنسي والأفريقي للالتقاء والمناقشة والعمل معًا في مشاريع مشتركة.

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