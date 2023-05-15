رفض لإرتداء “شارة المثليين” .. رد رسمي في الموضوع .
هبة بريس
أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، الاثنين عن أسفه لرفض بعض لاعبي كرة القدم المحترفين ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في اطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.
ومن بين هؤلاء اللاعبين زكرياء أبو خلال المهاجم الدولي المغربي الذي يلعب في صفوف فريق تولوز، والسنغالي مدافع غانغان السنغالي دوناتيان غوميس الذي فضل إعلان انسحابه من المشاركة في هذه الحملة والمصري مصطفى محمد الذي يلعب في نانت.
واختار فيران قناة فرانس 2 ليقول “هذا سيء. كنت أقرأ مقالا في وقت سابق حيث قال شخص ما، مدرب أعتقد، أن رهاب المثلية كان رأيا: لا، إنه جرم”.
وتعرف الجولة 35 من “الليغ 1” ارتداء اللاعبين أقمصة تضم أسماءهم وأرقام هم بألوان “قوس قزح”، تضامنا مع الشذوذ الجنسي
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6 تعليقات
الاسد يلد أسد والحمار يلد حمار. تحياتي الى الشريف ابوخلال قرار حكيم .
الله يعاقب هؤلاء المثليين كما عاقب قوم لوط عليه السلام.
كل الكتب المقدسة اجمعت على تحريم اللواط…و هو الاصل في الشئ لان الكتب نزلت من مصدر واحد و لما وقع التحريف نزل القرآن!! و لاولئك الذين اختلطت عليهم الأمور و سخروا مقولة بغاتها الوقت المراد بها باطل..هل نتشبث و نتبع بغاتها الوقت و نترك ما جاء من آيات حول الزنا و حول قوم لوط و المحرمات !انتم تستعجلون بالسيئة و به العذاب و بيننا الغد لان الله يمهل و لا يهمل فاللهم انا نشهدك انا براء من مرتزقة زماننا!!
حرية التعبير ياوجوه الشر . فرنسا دولة عنصرية ديكتاتورية إرهابية.انظروا ماذا تفعل بشعبها خلال المطالبة بحقوقهم..الخ
عين الصواب عدم ارتداء هذا الذل.
الله يحشرهم جميعا هؤلاء اللواطيين ومشجعيهم في جهنم.
و انتهى.
الفرنسيين تائهين مع المثلية. والمهاجرين.