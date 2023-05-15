رفض لإرتداء “شارة المثليين” .. رد رسمي في الموضوع .

2023-05-15 / 12:02
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هبة بريس

أعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، الاثنين عن أسفه لرفض بعض لاعبي كرة القدم المحترفين ارتداء قميص يحمل شعار قوس القزح خلال عطلة نهاية الأسبوع، في اطار السعي لمحاربة رهاب المثلية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين زكرياء أبو خلال المهاجم الدولي المغربي الذي يلعب في صفوف فريق تولوز، والسنغالي مدافع غانغان السنغالي دوناتيان غوميس الذي فضل إعلان انسحابه من المشاركة في هذه الحملة والمصري مصطفى محمد الذي يلعب في نانت.

واختار فيران قناة فرانس 2 ليقول “هذا سيء. كنت أقرأ مقالا في وقت سابق حيث قال شخص ما، مدرب أعتقد، أن رهاب المثلية كان رأيا: لا، إنه جرم”.

وتعرف الجولة 35 من “الليغ 1” ارتداء اللاعبين أقمصة تضم أسماءهم وأرقام هم بألوان “قوس قزح”، تضامنا مع الشذوذ الجنسي

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