الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الباراغواي، ماريو عبدو بينيتيز، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للرئيس ماريو عبدو بينيتيز بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الباراغواي بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس ” كما أود بهذه المناسبة، أن أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتقدير المتبادل القائمة بين بلدينا، وتوسيع مجالات التعاون البناء بينهما، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين

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