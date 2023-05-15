هل فشلت الوساطة السعودية مجددا بين الجزائر والمغرب؟

هبة بريس بتصرف

قام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الأسبوع الماضي بزيارة إلى الجزائر، حيث التقى عددا من المسؤولين في مقدمتهم الرئيس عبد المجيد تبون، وركّزت المباحثات على تقديم التفاصيل المتعلقة بالمبادرة السعودية لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية بهدف طمأنة قصر المرادية.

وبحث رئيس الدبلوماسية السعودية مع المسؤولين الجزائريين، الأزمة مع المغرب. حيث أكد الأمير فيصل للرئيس تبون استعداد الرياض لرعاية مشاورات مباشرة بين الرباط والجزائر، على هامش انعقاد القمة العربية في جدة خلال الأسبوع المقبل، مع التعهد بضمان سلامة وأمن الجزائر.

واقترح وزير الخارجية السعودي أن تبدأ المشاورات بصفة غير رسمية؛ لكنه لم يتلق أي تجاوب يذكر من طرف المسؤولين الجزائريين، ”. تقول صحيفة العلم

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